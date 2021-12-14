- 14 Ara 2021 - 22:38

Maraşlı Dizisi Yeniden Başlıyor! ATV Karar Verdi, Yeniden Hayat Bulacak! Yayın Akışı Komple Değişti! Milyonlar Delirdi, Çıldırdı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı dizisi yeniden başlıyor! ATV kararını verince; Maraşlı sevenleri ise yarım kalan Maraşlı dizisinin yeniden hayat bulacağını dile getirdi. ATV Kanalı yayın akışını komple değiştirirken; milyonlar ise delirdi ve çıldırdı! Gündeme bomba gibi düşen bu haber ise Maraşlı sevenlerini havaya uçurdu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz gibi beğenilen iki oyuncunun bulunduğu Maraşlı dizisi, her bölümünde akılları başlardan alıyordu. Ani bir final yapan Maraşlı dizisi tepkilere neden olmuştu. Birçok kişi dizinin çok zamansız bittiğini dile getirirken; birçok kişi ise dizinin devam etmesi gerektiği yönünde yorumlar yapmıştı. Maraşlı dizisinin yeniden başlayacağının ortaya çıkması ise milyonları havaya uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ara 2021 - 22:38 Ankara- Yaşam

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