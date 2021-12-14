Maraşlı Dizisi Yeniden Başlıyor! ATV Karar Verdi, Yeniden Hayat Bulacak! Yayın Akışı Komple Değişti! Milyonlar Delirdi, Çıldırdı!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı dizisi yeniden başlıyor! ATV kararını verince; Maraşlı sevenleri ise yarım kalan Maraşlı dizisinin yeniden hayat bulacağını dile getirdi. ATV Kanalı yayın akışını komple değiştirirken; milyonlar ise delirdi ve çıldırdı! Gündeme bomba gibi düşen bu haber ise Maraşlı sevenlerini havaya uçurdu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz gibi beğenilen iki oyuncunun bulunduğu Maraşlı dizisi, her bölümünde akılları başlardan alıyordu. Ani bir final yapan Maraşlı dizisi tepkilere neden olmuştu. Birçok kişi dizinin çok zamansız bittiğini dile getirirken; birçok kişi ise dizinin devam etmesi gerektiği yönünde yorumlar yapmıştı. Maraşlı dizisinin yeniden başlayacağının ortaya çıkması ise milyonları havaya uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.