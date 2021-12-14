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14 Ara 2021 - 18:55

Seren Serengil’den Acı Haber Geldi! Sevenleri Kahroldu, Kimse Bu Açıklamayı Beklemiyordu! Sadece Günler Kaldı, Hayranları Titriyor! Bir Daha…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den acı haber geldi. Sevenlerini kahreden bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Kimse bu açıklamayı Seren Serengil’den beklemiyorken; sadece günlerin kaldığı da ortaya çıktı.