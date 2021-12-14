- 14 Ara 2021 - 18:55 G: 14 Ara 2021 - 19:00

Seren Serengil’den Acı Haber Geldi! Sevenleri Kahroldu, Kimse Bu Açıklamayı Beklemiyordu! Sadece Günler Kaldı, Hayranları Titriyor! Bir Daha…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den acı haber geldi. Sevenlerini kahreden bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Kimse bu açıklamayı Seren Serengil’den beklemiyorken; sadece günlerin kaldığı da ortaya çıktı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu olan başarılı isim Seren Serengil, kısa bir süre önce sağlığı hakkında acı haberleri duyurmuştu. Aldığı kilolardan rahatsız olan Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda mide ameliyatı geçirmişti. Mide ameliyatından sonra ise kilo vermeyi durdurmamış ve dumping sendromuna yakalamıştı. Gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulunan Seren Serengil, her şeye günlerin kaldığını duyurdu!

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14 Ara 2021 - 18:55 Antalya- Yaşam

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