Seren Serengil’den Acı Haber Geldi! Sevenleri Kahroldu, Kimse Bu Açıklamayı Beklemiyordu! Sadece Günler Kaldı, Hayranları Titriyor! Bir Daha…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den acı haber geldi. Sevenlerini kahreden bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Kimse bu açıklamayı Seren Serengil’den beklemiyorken; sadece günlerin kaldığı da ortaya çıktı.
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu olan başarılı isim Seren Serengil, kısa bir süre önce sağlığı hakkında acı haberleri duyurmuştu. Aldığı kilolardan rahatsız olan Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda mide ameliyatı geçirmişti. Mide ameliyatından sonra ise kilo vermeyi durdurmamış ve dumping sendromuna yakalamıştı. Gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulunan Seren Serengil, her şeye günlerin kaldığını duyurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.