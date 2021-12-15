ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek?

Ankara 15 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da gerçekleştirilen su altyapısı çalışmalarının ortaya çıkardığı su kesintileri bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kesintiler nedeniyle endişelenen başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 15 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 15 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



Detaylar diğer sayfada!