- 15 Ara 2021 - 00:02 G: 14 Ara 2021 - 21:41

15 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden EDAŞ, çalışmaları esnasında ortaya çıkardığı elektrik kesintileri ile başkentlileri endişelendirmeye devam ediyor. Peki, 15 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 15 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


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15 Ara 2021 - 00:02 - Yaşam

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