- 15 Ara 2021 - 09:30 G: 15 Ara 2021 - 09:33

Masterchef Yarışmasında Dilara ve Burcu Kavgasında İkinci Perde! Burcu Yarışmayı Terk Etti, Otel Odasında… “Yazıklar Olsun”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara ve Burcu, Pazartesi günü skandal bir kavga etmişlerdi. Şimdi ise kavgalarında ikinci perde resmen yaşandı. Burcu yarışmayı terk ederken; Dilara ile aynı evde kalmak istemediği için otel odasında konakladığı da ortaya çıkmış oldu. Bununla birlikte birçok kişi yaşanan duruma; “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?

Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelen Masterchef yarışmasında; “Ne zaman kazansam her aşamada gözünde ve bedeninde hırs ve ihtiras görüyorum. Benden ona bir abla tavsiyesi, hırs güzel bir şeydir ama bunu azimle törpülemek gerekir. Yoksa hırs başarının önüne geçer. O yüzden Dilara'yı ne burada ne de başka bir yerde rakip görmüyorum ve kaptan olarak seçmiyor” sözlerini Burcu kaptan olduktan sonra dile getirmişti. Daha sonra ise Burcu Önal, “Sen şeytan değilsin, sen yılansın” yorumunda bulunmuş ve savaş başlamıştı. Şimdi ise şok bir gerçek ortaya çıktı!

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15 Ara 2021 - 09:30 Ankara- Magazin

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