Masterchef Yarışmasında Dilara ve Burcu Kavgasında İkinci Perde! Burcu Yarışmayı Terk Etti, Otel Odasında… “Yazıklar Olsun”

Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelen Masterchef yarışmasında; “Ne zaman kazansam her aşamada gözünde ve bedeninde hırs ve ihtiras görüyorum. Benden ona bir abla tavsiyesi, hırs güzel bir şeydir ama bunu azimle törpülemek gerekir. Yoksa hırs başarının önüne geçer. O yüzden Dilara'yı ne burada ne de başka bir yerde rakip görmüyorum ve kaptan olarak seçmiyor” sözlerini Burcu kaptan olduktan sonra dile getirmişti. Daha sonra ise Burcu Önal, “Sen şeytan değilsin, sen yılansın” yorumunda bulunmuş ve savaş başlamıştı. Şimdi ise şok bir gerçek ortaya çıktı!

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