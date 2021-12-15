Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Ara 2021 - 10:07

Hadise’den Fizik Şov! Minicik Eteğindeki Yırtmaçla Fileli Çorabını Gösterdi! Çekiciliğine Çekicilik Kattı, Görenlerin İçi Eridi! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den fizik şov! Minicik eteğinde bulunan derin yırtmaçla nefesleri kesen Hadise, fileli çorabıyla da dikkatleri üzerine çekti. Çekiciliğiyle bilinen Hadise, son paylaşımıyla biraz daha çekicilik kattı! Görenlerin içini eriten Hadise, “Yok artık” yorumlarını aldı.