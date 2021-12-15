- 15 Ara 2021 - 10:07 G: 15 Ara 2021 - 10:17

Hadise’den Fizik Şov! Minicik Eteğindeki Yırtmaçla Fileli Çorabını Gösterdi! Çekiciliğine Çekicilik Kattı, Görenlerin İçi Eridi! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den fizik şov! Minicik eteğinde bulunan derin yırtmaçla nefesleri kesen Hadise, fileli çorabıyla da dikkatleri üzerine çekti. Çekiciliğiyle bilinen Hadise, son paylaşımıyla biraz daha çekicilik kattı! Görenlerin içini eriten Hadise, “Yok artık” yorumlarını aldı.

Kısa bir süre önce Altın Kelebek’te ödül alan Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’e ise sahneden teşekkürlerini iletmişti. Mehmet Dinçerler’le doludizgin aşk yaşayan Hadise’den gelen son paylaşım ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Ara 2021 - 10:07 Ankara- Yaşam

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