Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık”
Son zamanlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya resmen fizik dersi verdi. Fitliğiyle şov yapan ve güzelliğiyle akıları başlardan alan Serenay Sarıkaya, birden fazla fotoğrafını tek paylaşımda bir araya getirdi. Kah içine bir şey giymeden sütyensiz fotoğraflar çekilen; kah mini deri eteklerini giyen Serenay Sarıkaya, “Yok artık” dedirtti.
Kısa bir süre önce Şahmeran dizisi için Adana’ya giden Serenay Sarıkaya, Adana’yı çok sevdiğini dile getirmişti. Yıllar sonra Şahmeran dizisiyle ön plana çıkacak olan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu birden fazla çekici paylaşımı ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.