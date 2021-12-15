Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık”

Kısa bir süre önce Şahmeran dizisi için Adana’ya giden Serenay Sarıkaya, Adana’yı çok sevdiğini dile getirmişti. Yıllar sonra Şahmeran dizisiyle ön plana çıkacak olan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu birden fazla çekici paylaşımı ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir paylaşım yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!