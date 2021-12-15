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15 Ara 2021 - 12:27

Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı’dan skandal bornozlu paylaşım geldi. Dekolteli pozlarıyla nefesleri kesen Songül Karlı, ayna karşısından paylaştı! Oğlu geçtiğimiz aylarda annesinin çok dekolteli giyinmesinden rahatsız olduğunu açıklamış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Songül Karlı yapmış olduğu paylaşımla birlikte “Oğlu bu kez delirecek” yorumlarını arka arkaya aldı. Peki, Songül Karlı nasıl bir paylaşımda bulundu?