Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı’dan skandal bornozlu paylaşım geldi. Dekolteli pozlarıyla nefesleri kesen Songül Karlı, ayna karşısından paylaştı! Oğlu geçtiğimiz aylarda annesinin çok dekolteli giyinmesinden rahatsız olduğunu açıklamış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Songül Karlı yapmış olduğu paylaşımla birlikte “Oğlu bu kez delirecek” yorumlarını arka arkaya aldı. Peki, Songül Karlı nasıl bir paylaşımda bulundu?
Kanal D ekranlarında yer alan Gelinim Mutfakta yarışmasını Demet Akalın’dan sonra sunan başarılı isim Songül Karlı, çok beğenilen isimlerden birisi olmuştu. Sadece 1 hafta süren sunuculuk macerasından sonra yapmış olduğu paylaşımlar ise gönderme olarak yorumlanmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Gelinim Mutfakta yarışmasından sonra dekolteli paylaşımlar yaparak nefesleri kesen Songül Karlı’dan şimdide bornozlu paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.