İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’ten veda paylaşımı geldi. İbo Show için STAR TV’den karar çıkarken; vedasını görenler ise resmen yıkıldı. Kimse İbrahim Tatlıses’ten gelecek olan bu kararı beklemiyordu ama ilk açıklama resmen geldi.
Müzik ve televizyon dünyasının en iyilerini seçen Altın Kelebek Ödül Töreni’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülünü” almaya hak kazanmıştı. Hayranlarını çok mutlu eden İbrahim Tatlıses’e tepkilerde gecikmemişti. Eşlerine şiddet uygulamasıyla bilinen ve “Kadın dediğin dayak yemeli” yorumunda bulunan İbrahim Tatlıses’in ödül alması tepkiyle karşılanmıştı. Şimdi İbrahim Tatlıses’ten veda açıklaması geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.