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15 Ara 2021 - 13:21

İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’ten veda paylaşımı geldi. İbo Show için STAR TV’den karar çıkarken; vedasını görenler ise resmen yıkıldı. Kimse İbrahim Tatlıses’ten gelecek olan bu kararı beklemiyordu ama ilk açıklama resmen geldi.