- 15 Ara 2021 - 13:48 G: 15 Ara 2021 - 13:55

Hadise’nin Biricik Aşkı Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, gündemin en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Mehmet Dinçerler’in eski sevgilisi ise şok etkisi yarattı. Bunun yanında ayrılık sebepleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer şimdilerin popüler ismiyle bir zamanlar Mehmet Dinçerler, doludizgin bir aşk yaşamış!

Kaan Yıldırım’la ayrılma kararı alan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler’le birlikte görüntülenmişti. Çıkan aşk haberlerine karşın el ele paylaşım yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler şok etmişti. Mehmet Dinçerler’in eski sevgilisi ise…

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15 Ara 2021 - 13:48 Ankara- Yaşam

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