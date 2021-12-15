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15 Ara 2021 - 14:13

Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben Boşanma Kararı Aldı! Evden Kaçtı, Kocasını Hiçe Saydı! Seyircinin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben boşanma kararını aldı! Dün akşam ekranlara gelen başarılı dizide Gülben ve Esat evlenmişlerdi. Bir yuva kurmak için ilk adımı atan Esat ve Gülben’in o anları ise izlenme rekorları kırmıştı. Şimdi ise Gülben, kocasını hiçe saydı ve boşanma kararı aldı! Peki, neler oluyor?