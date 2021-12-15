- 15 Ara 2021 - 14:13 G: 15 Ara 2021 - 14:24

Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben Boşanma Kararı Aldı! Evden Kaçtı, Kocasını Hiçe Saydı! Seyircinin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben boşanma kararını aldı! Dün akşam ekranlara gelen başarılı dizide Gülben ve Esat evlenmişlerdi. Bir yuva kurmak için ilk adımı atan Esat ve Gülben’in o anları ise izlenme rekorları kırmıştı. Şimdi ise Gülben, kocasını hiçe saydı ve boşanma kararı aldı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz ve Tansel Öngel gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben’in düğünü çok beğenilmişti. Her şey çok güzel giderken; dizinin final sahnesi ise akılları yerinden etti. Gülben boşanma kararı aldığını resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Ara 2021 - 14:13 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Annemizi Saklarken 2. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Aralık 2021 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Annemizi Saklarken 2. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Aralık 2021 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 15 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 15 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor?
Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta neden yok? Final Mi, Ara Mı Veriyor… Evlilik Hakkında Her Şey Ekran Yolculuğu Sona Mı Eriyor? mask
Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta neden yok? Final Mi, Ara Mı Veriyor… Evlilik Hakkında Her Şey Ekran Yolculuğu Sona Mı Eriyor?
Sadakatsiz 43. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Aralık 2021 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 43. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Aralık 2021 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı 15 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 15 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Sana Söz Dizisine Konuk Oluyor! Elif Karaca'ya Büyük Destek! Yeni Bölüm Detayı Ortaya Çıktı! mask
Müge Anlı Sana Söz Dizisine Konuk Oluyor! Elif Karaca'ya Büyük Destek! Yeni Bölüm Detayı Ortaya Çıktı!
Sana Söz Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Sana Söz İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Sana Söz Dizisi Çekim Yerleri mask
Sana Söz Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Sana Söz İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Sana Söz Dizisi Çekim Yerleri
Mahkum Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Mahkum İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Mahkum Dizisi Çekim Yerleri mask
Mahkum Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Mahkum İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Mahkum Dizisi Çekim Yerleri
Maraşlı Dizisi Yeniden Başlıyor! ATV Karar Verdi, Yeniden Hayat Bulacak! Yayın Akışı Komple Değişti! Milyonlar Delirdi, Çıldırdı! mask
Maraşlı Dizisi Yeniden Başlıyor! ATV Karar Verdi, Yeniden Hayat Bulacak! Yayın Akışı Komple Değişti! Milyonlar Delirdi, Çıldırdı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hadise’nin Biricik Aşkı Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! Meğer… mask
Hadise’nin Biricik Aşkı Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! Meğer…
İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu… mask
İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu…
Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!” mask
Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!”
Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık” mask
Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık”
Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor?
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Belinin İnceliğini Kanıtladı, “O Senin Yengen, Yengen” Fiziğiyle Ders Verdi, Masterchef Hasan Delirecek! mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Belinin İnceliğini Kanıtladı, “O Senin Yengen, Yengen” Fiziğiyle Ders Verdi, Masterchef Hasan Delirecek!
Hadise’den Fizik Şov! Minicik Eteğindeki Yırtmaçla Fileli Çorabını Gösterdi! Çekiciliğine Çekicilik Kattı, Görenlerin İçi Eridi! “Yok Artık” mask
Hadise’den Fizik Şov! Minicik Eteğindeki Yırtmaçla Fileli Çorabını Gösterdi! Çekiciliğine Çekicilik Kattı, Görenlerin İçi Eridi! “Yok Artık”
Gönül Dağı'nın Yıldızının Kendisinden Yaşça Büyük Ünlü Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! mask
Gönül Dağı'nın Yıldızının Kendisinden Yaşça Büyük Ünlü Sevgilisi Bakın Kim Çıktı!
Kanunsuz Topraklar Fikriye Kimdir? Serdem Paçal Kimdir, Kaç Yaşında? Serdem Paçal İnstagram Adresi Nedir? mask
Kanunsuz Topraklar Fikriye Kimdir? Serdem Paçal Kimdir, Kaç Yaşında? Serdem Paçal İnstagram Adresi Nedir?
Fox TV’nin Güzel Sunucusu Fulya Öztürk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Fulya Öztürk’ün Memleketi… mask
Fox TV’nin Güzel Sunucusu Fulya Öztürk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Fulya Öztürk’ün Memleketi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hadise’nin Biricik Aşkı Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! Meğer… mask
Hadise’nin Biricik Aşkı Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! Meğer…
İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu… mask
İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu…
Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!” mask
Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!”
Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık” mask
Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık”
Masterchef Şampiyonunun Ödülü Değişti! Acun Ilıcalı İmzayı Attı, Karar Verildi! Son Model Jeep Yerine Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Ellerim Titriyor!” mask
Masterchef Şampiyonunun Ödülü Değişti! Acun Ilıcalı İmzayı Attı, Karar Verildi! Son Model Jeep Yerine Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Ellerim Titriyor!”
Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status