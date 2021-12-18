Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Ayrılık! Gülben ve Esat Arasındaki Her Şey Bitti, Boşanma Kararları Alındı! Hüngür Hüngür Ağlatacak…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben boşanma kararını aldı! Dün akşam ekranlara gelen başarılı dizide Gülben ve Esat evlenmişlerdi. Bir yuva kurmak için ilk adımı atan Esat ve Gülben’in o anları ise izlenme rekorları kırmıştı. Şimdi ise Gülben, kocasını hiçe saydı ve boşanma kararı aldı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz ve Tansel Öngel gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben’in düğünü çok beğenilmişti. Her şey çok güzel giderken; dizinin final sahnesi ise akılları yerinden etti. Gülben boşanma kararı aldığını resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.