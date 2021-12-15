- 15 Ara 2021 - 15:02 G: 15 Ara 2021 - 15:06

Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Hadise İle Beraber Olan Mehmet Dinçerler Meğer Bir Dönem Hande Erçel...

Şimdilerde Hadise ile yaşadığı dolu dizgin aşk ve Bircan Bali ile girdiği polemikler ile magazin gündemlerinin vazgeçilmez ismi haline gelmiş olan Mehmet Dinçerler, magazin takipçileri tarafından yakın zamanda sıkı markaja alınan isimlerden biri oldu. Sizde Mehmet Dinçerler ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde Hadise ile yaşadığı dolu dizgin aşk ve Bircan Bali ile girdiği polemikler ile magazin gündemlerinin vazgeçilmez ismi haline gelmiş olan Mehmet Dinçerler, magazin takipçileri tarafından yakın zamanda sıkı markaja alınan isimlerden biri oldu. O esnada arşivlerden çıkan o fotoğraflar ile herkesi şoke eden Mehmet Dinçerler’in eski aşkı magazin basınına bomba gibi düştü! Peki, Mehmet Dinçerler’in eski sevgilisi kimmiş? Mehmet Dinçerler ile Hande Erçel sevgili miydi? İşte, detaylar…

15 Ara 2021 - 15:02 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben Boşanma Kararı Aldı! Evden Kaçtı, Kocasını Hiçe Saydı! Seyircinin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben Boşanma Kararı Aldı! Evden Kaçtı, Kocasını Hiçe Saydı! Seyircinin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?
Hadise’nin Biricik Aşkı Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! Meğer… mask
Hadise’nin Biricik Aşkı Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! Meğer…
İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu… mask
İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu…
Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!” mask
Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!”
Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık” mask
Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık”
Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir'i Yeniden Geliyor! Ekranlara Döneceği Kesinleşti, Kaldığı Yerden Devam Edecek! Yarım Bıraktığı Hikaye Tamamlanacak! Neler Oluyor?
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Belinin İnceliğini Kanıtladı, “O Senin Yengen, Yengen” Fiziğiyle Ders Verdi, Masterchef Hasan Delirecek! mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Belinin İnceliğini Kanıtladı, “O Senin Yengen, Yengen” Fiziğiyle Ders Verdi, Masterchef Hasan Delirecek!
Hadise’den Fizik Şov! Minicik Eteğindeki Yırtmaçla Fileli Çorabını Gösterdi! Çekiciliğine Çekicilik Kattı, Görenlerin İçi Eridi! “Yok Artık” mask
Hadise’den Fizik Şov! Minicik Eteğindeki Yırtmaçla Fileli Çorabını Gösterdi! Çekiciliğine Çekicilik Kattı, Görenlerin İçi Eridi! “Yok Artık”
Gönül Dağı'nın Yıldızının Kendisinden Yaşça Büyük Ünlü Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! mask
Gönül Dağı'nın Yıldızının Kendisinden Yaşça Büyük Ünlü Sevgilisi Bakın Kim Çıktı!
Kanunsuz Topraklar Fikriye Kimdir? Serdem Paçal Kimdir, Kaç Yaşında? Serdem Paçal İnstagram Adresi Nedir? mask
Kanunsuz Topraklar Fikriye Kimdir? Serdem Paçal Kimdir, Kaç Yaşında? Serdem Paçal İnstagram Adresi Nedir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Pelin’den Danilo Şef Açıklaması! İsimleri Aşk Dedikodularına Karışmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Evet, Aşk Yaşıyorum…” Instagram Karıştı! mask
Masterchef Pelin’den Danilo Şef Açıklaması! İsimleri Aşk Dedikodularına Karışmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! “Evet, Aşk Yaşıyorum…” Instagram Karıştı!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben Boşanma Kararı Aldı! Evden Kaçtı, Kocasını Hiçe Saydı! Seyircinin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben Boşanma Kararı Aldı! Evden Kaçtı, Kocasını Hiçe Saydı! Seyircinin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?
Hadise’nin Biricik Aşkı Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! Meğer… mask
Hadise’nin Biricik Aşkı Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! Meğer…
İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu… mask
İbrahim Tatlıses’ten Veda Paylaşımı Geldi! İbo Show İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Görenler Yıkıldı, Hayatları Durdu! Kimse Beklemiyordu…
Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!” mask
Songül Karlı’dan Skandal Bornozlu Paylaşım! Açılıp Saçıldı, Nefesleri Kesti! Oğlu Bu Kez Delirebilir! Ayna Karşısına Geçip… “Aman Songül!”
Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık” mask
Serenay Sarıkaya Fizik Dersi Verdi! Kah İçine Bir Şey Giymedi, Kah Minileri Geçirdi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! “Yok Artık”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status