Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Hadise İle Beraber Olan Mehmet Dinçerler Meğer Bir Dönem Hande Erçel...

Şimdilerde Hadise ile yaşadığı dolu dizgin aşk ve Bircan Bali ile girdiği polemikler ile magazin gündemlerinin vazgeçilmez ismi haline gelmiş olan Mehmet Dinçerler, magazin takipçileri tarafından yakın zamanda sıkı markaja alınan isimlerden biri oldu. O esnada arşivlerden çıkan o fotoğraflar ile herkesi şoke eden Mehmet Dinçerler’in eski aşkı magazin basınına bomba gibi düştü! Peki, Mehmet Dinçerler’in eski sevgilisi kimmiş? Mehmet Dinçerler ile Hande Erçel sevgili miydi? İşte, detaylar…