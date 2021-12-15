Mehmet Dinçerler’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Hadise İle Beraber Olan Mehmet Dinçerler Meğer Bir Dönem Hande Erçel...
Şimdilerde Hadise ile yaşadığı dolu dizgin aşk ve Bircan Bali ile girdiği polemikler ile magazin gündemlerinin vazgeçilmez ismi haline gelmiş olan Mehmet Dinçerler, magazin takipçileri tarafından yakın zamanda sıkı markaja alınan isimlerden biri oldu. Sizde Mehmet Dinçerler ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde Hadise ile yaşadığı dolu dizgin aşk ve Bircan Bali ile girdiği polemikler ile magazin gündemlerinin vazgeçilmez ismi haline gelmiş olan Mehmet Dinçerler, magazin takipçileri tarafından yakın zamanda sıkı markaja alınan isimlerden biri oldu. O esnada arşivlerden çıkan o fotoğraflar ile herkesi şoke eden Mehmet Dinçerler’in eski aşkı magazin basınına bomba gibi düştü! Peki, Mehmet Dinçerler’in eski sevgilisi kimmiş? Mehmet Dinçerler ile Hande Erçel sevgili miydi? İşte, detaylar…
15 Ara 2021 - 15:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.