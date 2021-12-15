- 15 Ara 2021 - 15:05 G: 15 Ara 2021 - 15:09

Alişan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Buse Erol İle Evli Olan Alişan Meğer Bir Dönem Esra Erol'un...

Şimdilerde eşi Buse Varol ile evliliklerinde sorun olduğu iddiaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Alişan’ın özel hayatı hayranlarını bir hayli meraklandırmayı başarıyor. Bugüne kadar pek çok ünlü isim ile aşk yaşamış olan Alişan ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Şimdilerde eşi Buse Varol ile evliliklerinde sorun olduğu iddiaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Alişan’ın özel hayatı hayranlarını bir hayli meraklandırmayı başarıyor. Bugüne kadar pek çok ünlü isim ile aşk yaşamış olan Alişan, eski aşkları ile de evliliği kadar gündem olmayı başarıyor. Öte yandan Alişan’ın eski sevgilisi ve eski nişanlısı olan o iki ünlü isim, herkesi şaşırtıyor! Peki, Alişan’ın eski sevgilisi kim? Alişan’ın eski nişanlısı kim çıktı? İşte, detaylar…


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15 Ara 2021 - 15:05 - Magazin

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