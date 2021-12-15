Beren Saat’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Kenan Doğulu İle Evli Olan Beren Saat Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...
Yaptığı projeler ve oynadığı diziler ile televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri olan Beren Saat, şimdilerde eski sevgilileri ile gündemlere gelmeye başladı. İşte Beren Saat ile ilgili son detaylar...
Yaptığı projeler ve oynadığı diziler ile televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri olan Beren Saat, şimdilerde eski sevgilileri ile gündemlere gelmeye başladı. Ünlü oyuncunun Kenan Doğulu’dan önceki sevgilisini görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Beren Saat’in eski sevgilisi kimmiş? Beren Saat’in eski sevgilisi kim çıktı? İşte, detaylar…
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15 Ara 2021 - 15:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.