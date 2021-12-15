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15 Ara 2021 - 15:08

Beren Saat’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Kenan Doğulu İle Evli Olan Beren Saat Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...

Yaptığı projeler ve oynadığı diziler ile televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri olan Beren Saat, şimdilerde eski sevgilileri ile gündemlere gelmeye başladı. İşte Beren Saat ile ilgili son detaylar...