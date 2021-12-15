- 15 Ara 2021 - 15:13 G: 15 Ara 2021 - 15:17

Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Mert Öcal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Sercan Yıldırım İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor All Star 2022 yarışının kadrosunun belli olmasının ardından ise, gözler Mert Öcal’a çevrildi. Bir süredir Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alıp almayacağı tartışılan Mert Öcal ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bu sezon TV8 ekranlarından yayınlanacak olan ve önümüzdeki günlerde nefes kesen bir yarışa başlayacak olan Survivor All Star 2022 yarışı için geri sayım başladı. Survivor All Star 2022 yarışının kadrosunun belli olmasının ardından ise, gözler Mert Öcal’a çevrildi. Bir süredir Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alıp almayacağı tartışılan Mert Öcal ile ilgili kadro konusuna da netleşti! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Mert Öcal kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Mert Öcal kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

15 Ara 2021 - 15:13 - Magazin

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