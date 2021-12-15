Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Bikinili Paylaşım! Havuz İçerisinde Sırılsıklam Vücuduyla Nefesleri Kesti! “Yandık Be Esra”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’ten bikinili paylaşım geldi. Havuz içerisinde yarı çıplak poz veren başarılı oyuncu, sırılsıklam vücuduyla nefesleri de kesti. Birçok kişi “Yandık be Esra” yorumunda bulunarak; Burcu Özberk’e yorumlarda bulundu. Peki, neler oluyor?
Başrollerini Melisa Döngel, Burak Yörük ve İlhan Şen’le birlikte paylaşan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde büyük bir beğeni topluyor. Dikkatleri üzerine çeken dizide düşen reytinglerin önüne geçmek için zaman atlaması yaşanmıştı. Esra ve Ozan’ın ise iki çocukları olmuş ve yolları tamamen ayrılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında izlenmelerde artmıştı. Dizinin Esra’sından ise skandal bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.