Her burcun insanı birbirinden farklı alanlarda kullanılabilecek olan zehir zemberek bir zekaya sahip iken, bazı burcun insanları sahip oldukları zekayı kullanma noktasında çok da iyi iş ortaya çıkaramıyor. Yeteneklerini farklı farklı alanlarda kullanabilen burçların karakteristik özellikleri incelendiğinde bazı burçlara sahip olan kişilerin köşeli bir jetona sahip olduğunu tahlil etmek çok da zor olmuyor. Zodyak kuşağının jetonu geç düşen o burçlarını görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun jetonu geç düşer? İşte anlayışı kıt o burç...



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