Hangi Burcun Jetonu Geç Düşer? İşte Anlayışı Kıt O burç...
Her burcun insanı birbirinden farklı alanlarda kullanılabilecek olan zehir zemberek bir zekaya sahip iken, bazı burcun insanları sahip oldukları zekayı kullanma noktasında çok da iyi iş ortaya çıkaramıyor. Sizde jetonu geç düşen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı birbirinden farklı alanlarda kullanılabilecek olan zehir zemberek bir zekaya sahip iken, bazı burcun insanları sahip oldukları zekayı kullanma noktasında çok da iyi iş ortaya çıkaramıyor. Yeteneklerini farklı farklı alanlarda kullanabilen burçların karakteristik özellikleri incelendiğinde bazı burçlara sahip olan kişilerin köşeli bir jetona sahip olduğunu tahlil etmek çok da zor olmuyor. Zodyak kuşağının jetonu geç düşen o burçlarını görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun jetonu geç düşer? İşte anlayışı kıt o burç...
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15 Ara 2021 - 15:22 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.