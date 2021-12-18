- 18 Ara 2021 - 21:46

Hangi Burç Kariyerinde en başarısızdır? İşte Kariyeri Hep Sallantıda Olan O Burçlar...

Her burcun yıldızı her zaman parlamıyor. Bazen çok şatafatlı dönemler geçiren o burcun insanları, bazen inanılmaz derecede sönük anlar yaşayabiliyor. Sizde yıldızı çabuk sönecek burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun yıldızı her zaman parlamıyor. Bazen çok şatafatlı dönemler geçiren o burcun insanları, bazen inanılmaz derecede sönük anlar yaşayabiliyor. Özellikle gerçek yüzleri ortaya çıktığında ünlerini hemencecik kaybedebilecek olan o burcun insanlarının gerçek yüzleri de herkesi şaşırtıyor. Öte yandan o burçları görenler neye uğradığını anlamıyor! Peki, hangi burcun yıldızı çabuk söner? İşte ününü ve itibarını kaybetmesi an meselesi olan o burçlar...


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18 Ara 2021 - 21:46 - Burç Haberleri

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