Hangi Burcun Yıldızı Çabuk Söner? İşte Ününü Ve İtibarını Kaybetmesi An Meselesi Olan O Burçlar...
Her burcun yıldızı her zaman parlamıyor. Bazen çok şatafatlı dönemler geçiren o burcun insanları, bazen inanılmaz derecede sönük anlar yaşayabiliyor. Sizde yıldızı çabuk sönecek burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun yıldızı her zaman parlamıyor. Bazen çok şatafatlı dönemler geçiren o burcun insanları, bazen inanılmaz derecede sönük anlar yaşayabiliyor. Özellikle gerçek yüzleri ortaya çıktığında ünlerini hemencecik kaybedebilecek olan o burcun insanlarının gerçek yüzleri de herkesi şaşırtıyor. Öte yandan o burçları görenler neye uğradığını anlamıyor! Peki, hangi burcun yıldızı çabuk söner? İşte ününü ve itibarını kaybetmesi an meselesi olan o burçlar...
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15 Ara 2021 - 15:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.