Hangi Burcun Konuşması Zehir Zemberektir? İşte Sözleriyle İnsanın İçini Acıtan O Burç...
Her insan aynı sakin üslup ile konuşamıyor. Bazı insanlar öyle cümleler kuruyor ki, bu cümleler yerine keşke bana vursaydı dedirtmeyi başarıyor. Zehir zemberek sözleri ile karşısındaki kişinin adeta içini acıtan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insan aynı sakin üslup ile konuşamıyor. Bazı insanlar öyle cümleler kuruyor ki, bu cümleler yerine keşke bana vursaydı dedirtmeyi başarıyor. Zehir zemberek sözleri ile karşısındaki kişinin adeta içini acıtan o insanların genellikle o üç burçtan çıkması ise, herkesi şaşırtıyor! Peki, hangi burcun konuşması zehir zemberektir? İşte sözleriyle insanın içini acıtan o burç...
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15 Ara 2021 - 15:29 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.