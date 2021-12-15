- 15 Ara 2021 - 16:27 G: 15 Ara 2021 - 16:29

Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım İfşa Edildi! Görenler Delirdi, Çıldırdı; TV8 Ekranları İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak! Kavga, Kıyamet…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım yine ifşa edildi. Görenleri delirten bu durum ise TV8 Ekranlarının ilk kez böyle bir şeye şahitlik edeceğini de göstermiş oldu. Kavga, kıyamet ve kaosun hakim olacağı bölüm, akılları yerinden etti. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde iki zır üründen tatlı yapmaları istenen yarışmacılardan Mavi takım ise kaybeden takım olmuştu. Tüm yemekleriyle Kırmızı takım galip gelmiş ve 4 – 0 şeklinde oyunu kazanmışlardı. Kırmızı takımda birbirinden lezzetli ürünler çıkarken; Mavi takımın hepsi ise potaya gitmişti. Peki, neler oluyor?

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15 Ara 2021 - 16:27 Ankara- Yaşam

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