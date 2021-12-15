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15 Ara 2021 - 16:27

Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım İfşa Edildi! Görenler Delirdi, Çıldırdı; TV8 Ekranları İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak! Kavga, Kıyamet…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım yine ifşa edildi. Görenleri delirten bu durum ise TV8 Ekranlarının ilk kez böyle bir şeye şahitlik edeceğini de göstermiş oldu. Kavga, kıyamet ve kaosun hakim olacağı bölüm, akılları yerinden etti. Peki, neler oluyor?