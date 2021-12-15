- 15 Ara 2021 - 15:54 G: 15 Ara 2021 - 15:57

Hangi Burç Yükte Hafif Pahada Ağırdır? İşte Taşınması Kolay Ama Bir O Kadar Değerli O Burç...

Her burcun insanını yanında taşımak kolay olmuyor. Bazı burcun insanları taşınması inanılmaz derecede zor iken, yanındaki kişiye gerçek bir değer katıyor. O burcun insanları için yükte hafif pahada ağır atasözünü kullanmak ise, hiç de yersiz bir yakıştırma olmuyor. Sizde yükte hafif pahada ağır burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanını yanında taşımak kolay olmuyor. Bazı burcun insanları taşınması inanılmaz derecede zor iken, yanındaki kişiye gerçek bir değer katıyor. O burcun insanları için yükte hafif pahada ağır atasözünü kullanmak ise, hiç de yersiz bir yakıştırma olmuyor. Öte yandan o burçları gören astroloji düşkünleri, adeta hayret içerisine düşüyor! Peki, hangi burç yükte hafif pahada ağırdır? İşte taşınması kolay ama bir o kadar değerli o burç...


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15 Ara 2021 - 15:54 - Burç Haberleri

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