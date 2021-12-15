Her burcun insanını yanında taşımak kolay olmuyor. Bazı burcun insanları taşınması inanılmaz derecede zor iken, yanındaki kişiye gerçek bir değer katıyor. O burcun insanları için yükte hafif pahada ağır atasözünü kullanmak ise, hiç de yersiz bir yakıştırma olmuyor. Öte yandan o burçları gören astroloji düşkünleri, adeta hayret içerisine düşüyor! Peki, hangi burç yükte hafif pahada ağırdır? İşte taşınması kolay ama bir o kadar değerli o burç...



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