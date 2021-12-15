Gökhan Alkan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Nesrin Cavadzade İle Beraber Olan Gökhan Alkan Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...
Şimdilerde ATV ekranlarından yayınlanan Kalp Yarası dizisi ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmış olan Gökhan Alkan, Üç Kuruş dizisinin Bahar’ı olan Nesrin Cavadzade ile geçtiğimiz aylarda nişanlandı. Sizde Gökhan Alkan'ın öncesini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde ATV ekranlarından yayınlanan Kalp Yarası dizisi ile seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmış olan Gökhan Alkan, Üç Kuruş dizisinin Bahar’ı olan Nesrin Cavadzade ile geçtiğimiz aylarda nişanlandı. Kısa süreli bir birlikteliğin ardından ilişkilerini ciddi bir evreye taşıyan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti, bu gelişmenin ardından hayranları tarafından yakın markaja alınan isimler oldu. Bu markajda arşiv görüntülerine rastlayan Gökhan Alkan hayranları, ünlü ismin eski sevgilisine hayret etti! Peki, Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kim çıktı? Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kimmiş? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
15 Ara 2021 - 16:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.