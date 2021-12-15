- 15 Ara 2021 - 19:32 G: 15 Ara 2021 - 22:50

Survivor All Star Sema Aydemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Ogeday Girişken İle Yaşları Dikkat Çekti

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde merak ile beklenilen yarışın kadrosunu açıkladı. O kadroda yer alan Sema Aydemir ise, birden Survivor hayranlarının yakın markajına girdi! İşte Sema Aydemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Türkiye’nin bugünden merak ile beklenilen yarışma programı haline gelmiş olan Survivor All star 2022 yarışması için geri sayım başladı. Survivor All Star 2022 yarışması için düğmeye basan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde merak ile beklenilen yarışın kadrosunu açıkladı. O kadroda yer alan Sema Aydemir ise, birden Survivor hayranlarının yakın markajına girdi! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sema Aydemir kimdir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…


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15 Ara 2021 - 19:32 - Magazin

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