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15 Ara 2021 - 16:46

Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! 47 Yaşındaki Torun Sahibi Adam, Çileden Çıkarttı! Avukat Hülya Tokat Gibi Çarptı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da mide bulandıran olay yaşandı. 47 yaşındaki torun sahibi adam, Avukat Hülya’yı çılgına çevirdi. Bunun üzerine Avukat Hülya ise tokat gibi çarpan yorumlarda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise “Yazıklar olsun” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?