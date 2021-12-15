Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! 47 Yaşındaki Torun Sahibi Adam, Çileden Çıkarttı! Avukat Hülya Tokat Gibi Çarptı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da mide bulandıran olay yaşandı. 47 yaşındaki torun sahibi adam, Avukat Hülya’yı çılgına çevirdi. Bunun üzerine Avukat Hülya ise tokat gibi çarpan yorumlarda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise “Yazıklar olsun” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?
Sevilerek takip edilen Esra Erol’a katılan Songül Hanım, eşinin kendisini bırakıp gittiğini dile getirmişti. Eşinden boşanmak istediğini dile getiren Songül Hanım, eşini bulamadığını da açıklamıştı. Songül Hanım, eşi Muzaffer Bey’in TikTok’a girdiğini ve yuvasını dağıttığını dile getirdi. 47 yıllık eşinden fenomen olmak için ayrılan Muzaffer Bey ise öyle şeyler dedi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.