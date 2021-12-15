Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Ara 2021 - 19:29

Sadakatsiz Dizisinde Şok Öpüşme! Twitter Ayağa Kalktı, Seyirci Delirdi! Volkan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Herkes Hapı Yuttu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde şok öpüşme yaşandı! Twitter’ı ayağa kaldıran bu olay, seyirciyi delirtti. Volkan öyle bir şey yaptı ki, Sadakatsiz dizisinde herkes hapı yuttu! Fragmanı izleyenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum şok yorumlara da neden oldu. Peki, neler oluyor?