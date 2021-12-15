Sadakatsiz Dizisinde Şok Öpüşme! Twitter Ayağa Kalktı, Seyirci Delirdi! Volkan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Herkes Hapı Yuttu! “Yok Artık”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde şok öpüşme yaşandı! Twitter’ı ayağa kaldıran bu olay, seyirciyi delirtti. Volkan öyle bir şey yaptı ki, Sadakatsiz dizisinde herkes hapı yuttu! Fragmanı izleyenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum şok yorumlara da neden oldu. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Berkay Ateş, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümünde kıyamet koymuştu. Aras, Asya’ya evlenme teklifi etmişti. O anları ise Ali ve Volkan izlemişti. Evlenme teklifi sırasında cama yapışan ve yumruklamaya başlayan Ali, Asya’nın en mutlu anını mahvetmişti. Asya ise Ali’yi alıp eve götürmek için yola çıkmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise skandal bir öpüşmenin yaşandığı resmen görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.