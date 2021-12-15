Survivor All Star Elif Gören Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Merve Aydın İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor All Star yarışmacılarının Acun Ilıcalı tarafından açıklanmasının ardından gözler bir kez daha kadroda yer alan ünlü isimlere çevrildi. O isimlerden biri olan Elif Gören ise, Survivor izleyicilerinin çoktan yakın markajına girdi. Sizde Elif Gören ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Survivor All Star yarışmacılarının Acun Ilıcalı tarafından açıklanmasının ardından gözler bir kez daha kadroda yer alan ünlü isimlere çevrildi. O isimlerden biri olan Elif Gören ise, Survivor izleyicilerinin çoktan yakın markajına girdi. Yaşı ile herkesi şaşırtan Elif Gören, hayranlarının ağzını bir kez daha açık bıraktı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Elif Gören kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
15 Ara 2021 - 19:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.