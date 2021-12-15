Hangi Burç Karda Gezer İzini Belli Etmez? İşte Aydınlık Dünyanın Karanlığında Kaybolan O Burçlar...
Karda gezip izini belli etmeyen insanların genellikle Zodyak kuşağının aynı üç burcundan çıktığını söyleseydik buna şaşırır mıydınız? Evet, Zodyak kuşağının bazı burçları, inanılmaz derecede gizli iş çevirme konusunda yetkin insanlar ortaya çıkarıyor. Sizde karda gezip izini belli etmeyen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Karda gezip izini belli etmeyen insanların genellikle Zodyak kuşağının aynı üç burcundan çıktığını söyleseydik buna şaşırır mıydınız? Evet, Zodyak kuşağının bazı burçları, inanılmaz derecede gizli iş çevirme konusunda yetkin insanlar ortaya çıkarıyor. Gizemlilik konusunda adeta master yapmış insanlar olan o burçtaki kişiler, her işi herkesin arkasından kolaylıkla çevirebiliyor. Öte yandan listedeki burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç karda gezer izini belli etmez? İşte kimseye sezdirmeden gizli işler çeviren o burçlar...
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15 Ara 2021 - 19:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.