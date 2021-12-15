Masterchef Hasan Evlenme Teklifini Duyurdu! Mehmet Şeften Tam Destek! Masterchef Stüdyosu Düğün Salonuna Dönecek! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü izlenme rekorları kıran Masterchef’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir mücadele yaşandı. İki alakasız üründen tatlı yapmaları istenen yarışmacılardan Kırmızı takımın tüm oyuncuları ise yarışmayı kazandı. Kırmızı takım ise dokunulmazlık oynamak için tezgah başına geçtiler. Tam o sırada Masterchef Hasan’dan şok bir açıklama geldi.

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