16 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 16 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde devam eden elektrik altyapısı çalışmaları bugün de elektrik kesintileri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Ortaya çıkan elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 16 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 16 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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