- 16 Ara 2021 - 10:09 G: 16 Ara 2021 - 10:21

Masterchef Sergen Hastanelik Oldu! Canlı Yayından Apar Topar Çıkarılmıştı… Sağlık Sorunları Diskalifiyeye Neden Oldu! “Güle Güle Sergen”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen, hastanelik oldu! Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Sergen, birden rahatsızlanınca apar topar yayından çıkarılmıştı. Son durumu hakkında skandal bir iddia geldi ve sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda edeceği konuşulmaya başlandı. Birçok kişi ise “Güle güle Sergen” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir mücadele yaşanmıştı. Kırmızı takım ise oyunu kazanan takım olmuş ve kendisini korumaya almıştı Mavi takımın dokunulmazlık mücadelesi verdiği anlarda ise Sergen şok bir şekilde rahatsızlandı! Peki, neler oluyor?

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16 Ara 2021 - 10:09 Ankara- Yaşam

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