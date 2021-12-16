Masterchef Sergen Hastanelik Oldu! Canlı Yayından Apar Topar Çıkarılmıştı… Sağlık Sorunları Diskalifiyeye Neden Oldu! “Güle Güle Sergen”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir mücadele yaşanmıştı. Kırmızı takım ise oyunu kazanan takım olmuş ve kendisini korumaya almıştı Mavi takımın dokunulmazlık mücadelesi verdiği anlarda ise Sergen şok bir şekilde rahatsızlandı! Peki, neler oluyor?

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