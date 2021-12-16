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16 Ara 2021 - 10:33

Masterchef Yarışmacıları İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Öyle Bir Etkinlik Düzenledi Ki, Parası Suyunu Çekecek! “Ağanın Eli Tutulmaz”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Masterchef yarışmacıları için paraya kıyan Acun Ilıcalı ise gündeme bomba gibi düştü. Milyonlarca liranın gideceği etkinlik düzenleyen Acun Ilıcalı’ya “Parasının suyu çekilir ama ağanın eli tutulmaz” yorumları da yapıldı. Peki, neler oluyor?