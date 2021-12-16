- 16 Ara 2021 - 10:33 G: 16 Ara 2021 - 10:48

Masterchef Yarışmacıları İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Öyle Bir Etkinlik Düzenledi Ki, Parası Suyunu Çekecek! “Ağanın Eli Tutulmaz”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Masterchef yarışmacıları için paraya kıyan Acun Ilıcalı ise gündeme bomba gibi düştü. Milyonlarca liranın gideceği etkinlik düzenleyen Acun Ilıcalı’ya “Parasının suyu çekilir ama ağanın eli tutulmaz” yorumları da yapıldı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise yarışmacılar Kore yemeklerini yaparak takımlarını birinci yapmaya çalıştılar. Yemekler açıklanmadan önce Somer Şef ise skandal bir yorumda bulundu ve Acun Ilıcalı’nın cebinin boşalacağı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ara 2021 - 10:33 Ankara- Yaşam

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Masterchef Yarışmacıları İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Öyle Bir Etkinlik Düzenledi Ki, Parası Suyunu Çekecek! “Ağanın Eli Tutulmaz” mask
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