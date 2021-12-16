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16 Ara 2021 - 10:56

Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Geliyor! Kartal ve Efe’nin Korkulu Rüyası Olacak! Tüm Detaylar İfşalandı, Ortalık Karıştı! Çukur Esintisi…

SHOW Tv ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisine Aras Bulut İynemli, gümbür gümbür geliyor! Çukur’un kardeş dizisi olarak bilinen üç Kuruş dizisinde birçok Çukur oyuncusu bulunuyordu ama Aras Bulut İynemli yoktu. Şimdi ise Kartal ve Efe’nin korkulu rüyası olarak ekranlara geleceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…