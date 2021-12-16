Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Geliyor! Kartal ve Efe’nin Korkulu Rüyası Olacak! Tüm Detaylar İfşalandı, Ortalık Karıştı! Çukur Esintisi…
SHOW Tv ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisine Aras Bulut İynemli, gümbür gümbür geliyor! Çukur’un kardeş dizisi olarak bilinen üç Kuruş dizisinde birçok Çukur oyuncusu bulunuyordu ama Aras Bulut İynemli yoktu. Şimdi ise Kartal ve Efe’nin korkulu rüyası olarak ekranlara geleceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygırlaroğlu ve Nursel Köse gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz günlerde son bölümüyle gelmişti. Çukur’un yerine Pazartesi günleri ekranlara gelmeye başlayan Üç Kuruş dizisinin son bölümünde ise İrfan’ın katil olduğu resmen ortaya çıkmıştı. Mobese görüntülerini inceleyen Efe, karşısında gördüğü isimle birlikte şok geçirmişti. Şimdi ise ikinci şok yaşandı ve Aras Bulut İynemli’nin Çukur dizisi sonrasında Üç Kuruş’ta rol alacağı ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.