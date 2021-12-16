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16 Ara 2021 - 11:26

Survivor Ayşe Ne Laf Dinliyor, Ne Sınır! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Nefesleri Kesti! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Görenleri Delirtti! “Kendine Gel”

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, öyle bir paylaşım yaptı ki, birçok kişi “Artık lafta, sözde, sınırda dinlemiyor” yorumlarını dile getirdi. Minicik eteğinde bulunan derin yırtmacıyla birlikte nefesleri kesen başarılı isim, ağızları açık bıraktı. İçine iç çamaşırı giymeyen Ayşe Yüksel, ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?