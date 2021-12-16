Survivor Ayşe Ne Laf Dinliyor, Ne Sınır! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Nefesleri Kesti! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Görenleri Delirtti! “Kendine Gel”
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, öyle bir paylaşım yaptı ki, birçok kişi “Artık lafta, sözde, sınırda dinlemiyor” yorumlarını dile getirdi. Minicik eteğinde bulunan derin yırtmacıyla birlikte nefesleri kesen başarılı isim, ağızları açık bıraktı. İçine iç çamaşırı giymeyen Ayşe Yüksel, ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyurduktan sonra modellik ve müzisyenlik yapan Survivor Ayşe, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Bir markanın modeli olarak çalışmaya başlayan Ayşe Yüksel, son paylaşımıyla yürekleri resmen hoplattı. İç çamaşırı giymeyen ve minicik eteğiyle nefesleri kesen Ayşe Yüksel, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.