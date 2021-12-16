Masterchef Yarışmasında Somer Şef Burcu’yu Yerden Yere Vurdu! Canlı Yayın Demedi, Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! 83 Milyonun Önünde…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasını son bölümünde ise yarışmacılar arasında kıyasıya bir yarış yapıldı. Mavi takım ve Kırmızı takım Kore yemeklerini yaparak en iyi tabağı çıkartmaya çalışırken; Kırmızı takım oyuncuları ise yarışı galibiyetle bitirdiler. Mavi takım oyuncuları ise yeniden tezgah başına döndüler ve yemeklerini yapmaya başladılar. Peki, Somer Şef neden Burcu’ya çıkıştı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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