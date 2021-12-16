- 16 Ara 2021 - 11:52 G: 16 Ara 2021 - 12:08

Masterchef Yarışmasında Somer Şef Burcu’yu Yerden Yere Vurdu! Canlı Yayın Demedi, Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! 83 Milyonun Önünde…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Somer Şef, Burcu’yu yerden yere vurdu! Canlı yayın demeden haşlayan Somer Şef, stüdyoyu ayağa kaldırdı. 83 milyonun önünde şok sözlere yer veren Somer Şef, öyle şeyler dedi ki, sosyal medyada; “83 milyonun önünde rezil etti” yorumları yapıldı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasını son bölümünde ise yarışmacılar arasında kıyasıya bir yarış yapıldı. Mavi takım ve Kırmızı takım Kore yemeklerini yaparak en iyi tabağı çıkartmaya çalışırken; Kırmızı takım oyuncuları ise yarışı galibiyetle bitirdiler. Mavi takım oyuncuları ise yeniden tezgah başına döndüler ve yemeklerini yapmaya başladılar. Peki, Somer Şef neden Burcu’ya çıkıştı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ara 2021 - 11:52 Ankara- Yaşam

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