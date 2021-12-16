- 16 Ara 2021 - 12:29 G: 16 Ara 2021 - 12:40

Yasak Elma Dizisi Yayından Mı Kaldırılıyor? RTÜK Daha Fazla Sessiz Kalmadı, Noktayı Koydu! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı, Kalacak! “Rezillik”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin yayından kaldırılacağı iddia edildi. RTÜK’ü harekete geçiren Yasak Elma dizisinde yaşananlar noktanın konulmasına neden oldu. Bununla birlikte oyuncuların işsiz kalacağı konuşulmaya başlandı. Peki, gündeme bomba gibi düşen bu durum ne?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinin son bölümünde ise Çağatay, Kumru’ya evlenme teklifi etmiş, tam da o anlarda; Yıldız evden içeriye girmişti. Üstüne birde düğün yapan Yıldız’ın her hamlesi dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise RTÜK yayınlanan bölümlere daha fazla sessiz kalmadı ve noktayı koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ara 2021 - 12:29 Ankara- Yaşam

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