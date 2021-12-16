Yasak Elma Dizisi Yayından Mı Kaldırılıyor? RTÜK Daha Fazla Sessiz Kalmadı, Noktayı Koydu! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı, Kalacak! “Rezillik”
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin yayından kaldırılacağı iddia edildi. RTÜK’ü harekete geçiren Yasak Elma dizisinde yaşananlar noktanın konulmasına neden oldu. Bununla birlikte oyuncuların işsiz kalacağı konuşulmaya başlandı. Peki, gündeme bomba gibi düşen bu durum ne?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinin son bölümünde ise Çağatay, Kumru’ya evlenme teklifi etmiş, tam da o anlarda; Yıldız evden içeriye girmişti. Üstüne birde düğün yapan Yıldız’ın her hamlesi dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise RTÜK yayınlanan bölümlere daha fazla sessiz kalmadı ve noktayı koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.