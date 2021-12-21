Mehmet Ali Erbil’in Kızı Ne Laf Dinliyor Ne Sansür! Fiziğini Gösterdi, Bacak Şov Yaptı! “Babası Kalp Krizi Geçirecek!” Instagram Alev Alev…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, iç çamaşırsız pozlarıyla yakıp yıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Babası bu kez kalp krizi geçirecek” yorumlarını alan Yasmin Erbil’e çok sert eleştirilerde geldi. Binlerce yorum alan Yasmin Erbil’in son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, güzelliğiyle de milyonları büyülemişti. Yasak Elma dizisinde ara sıra gözüken Yasmin Erbil, dekolteli paylaşımıyla akılları başlardan aldı götürdü. İç çamaşırı giymeyen Yasmin Erbil, göğüs uçlarını belli eden ince bir elbise giyerek; fizik şov yaptı! Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.