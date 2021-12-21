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21 Ara 2021 - 15:44

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Ne Laf Dinliyor Ne Sansür! Fiziğini Gösterdi, Bacak Şov Yaptı! “Babası Kalp Krizi Geçirecek!” Instagram Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, iç çamaşırsız pozlarıyla yakıp yıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Babası bu kez kalp krizi geçirecek” yorumlarını alan Yasmin Erbil’e çok sert eleştirilerde geldi. Binlerce yorum alan Yasmin Erbil’in son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?