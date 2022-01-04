- 04 Oca 2022 - 23:42

Yargı Dizisinde Büyük Gizem Çözüldü! Kaos Çıkacak... Ilgaz Hapı Yuttu, Dünyası Başına Yıkılacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde cesedin kime ait çıktığı ortaya çıktı! Ilgaz2ın hapı yuttuğu ortaya çıkarken; Ceylin ve Ilgaz’ın dünyasının başına yıkılacağı da iddia edildi. Her şey birbirine girerken; ortalık ise resmen karıştı. Görenleri şok eden bu detay, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde; Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Ekranlara gelen son bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisinde Engin’in kaçış planı tutmuştu. Engin’in arabasının arkasına binene Ceylin ise kendisini bir ormanda bulmuştu, yanında ise bir ceset vardı. Gündeme bomba gibi düşen bu sahnelerin ardından Ceylin’in yanındaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!

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04 Oca 2022 - 23:42 Ankara- Yaşam

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