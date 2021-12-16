Yargı Dizisinde Cesedin Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı! Ilgaz Hapı Yuttu, Dünyası Başına Yıkılacak! Her Şey Birbirine Girdi, Neler Oldu Neler…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde cesedin kime ait çıktığı ortaya çıktı! Ilgaz2ın hapı yuttuğu ortaya çıkarken; Ceylin ve Ilgaz’ın dünyasının başına yıkılacağı da iddia edildi. Her şey birbirine girerken; ortalık ise resmen karıştı. Görenleri şok eden bu detay, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde; Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Ekranlara gelen son bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisinde Engin’in kaçış planı tutmuştu. Engin’in arabasının arkasına binene Ceylin ise kendisini bir ormanda bulmuştu, yanında ise bir ceset vardı. Gündeme bomba gibi düşen bu sahnelerin ardından Ceylin’in yanındaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.