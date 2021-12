Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Barış Murat Yağcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nisa Bölükbaşı İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor All Star 2022 yarışmasına katılacağı kesinleşen Barış Murat Yağcı, parkurlarda fırtınalar estirmek için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde yarış için Dominik Cumhuriyeti’ne uçacak olan Barış Murat Yağcı, çoktan Survivor tutkunlarının sıkı takibine yakalandı. Bu esnada yaşı ile herkesi şaşırtan Barış Murat Yağcı, eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile arasındaki yaş farkıyla da herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



