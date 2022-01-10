Survivor Barış Murat Yağcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nisa Bölükbaşı İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor All Star 2022 yarışmasına katılacağı kesinleşen Barış Murat Yağcı, parkurlarda fırtınalar estirmek için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde yarış için Dominik Cumhuriyeti’ne uçacak olan Barış Murat Yağcı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışmasına katılacağı kesinleşen Barış Murat Yağcı, parkurlarda fırtınalar estirmek için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde yarış için Dominik Cumhuriyeti’ne uçacak olan Barış Murat Yağcı, çoktan Survivor tutkunlarının sıkı takibine yakalandı. Bu esnada yaşı ile herkesi şaşırtan Barış Murat Yağcı, eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile arasındaki yaş farkıyla da herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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10 Oca 2022 - 00:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.