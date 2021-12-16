Barış Murat Yağcı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Barış Murat Yağcı’ın Memleketi…

Survivor parkurlarının efsane isimlerinden biri olmayı başaran Barış Murat Yağcı, Survivor All Star 2022 yarışına da dahil oldu. Önümüzdeki günlerde TV8 ekranlarından yayınlanacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasının ünlüler takımında yarışacak olan Barış Murat Yağcı, şimdiden Survivor tutkunlarının yakın markajına girdi. Bu markaj esnasında Barış Murat Yağcı’nın memleketini fark edenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Barış Murat Yağcı aslen nereli? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…