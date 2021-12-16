Hangi Burç Hep Oturduğu Dalı Keser? İşte Gerekli Ve Faydalı İşi Kendi Eliyle Yok Eden O Burçlar...
Her burcun insanı aynı azim ve performans ile işlerini yoluna koyamıyor. Bazı burcun insanları karakteristik özellikleri nedeniyle adeta kendi bindi dalı kendisi kesiyor. Düşmana ihtiyacı olmayan o burçların tüm işi, kendilerinde var olan farklı özellikler nedeniyle bozuluyor. Sizde oturduğu dalı kesen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı azim ve performans ile işlerini yoluna koyamıyor. Bazı burcun insanları karakteristik özellikleri nedeniyle adeta kendi bindi dalı kendisi kesiyor. Düşmana ihtiyacı olmayan o burçların tüm işi, kendilerinde var olan farklı özellikler nedeniyle bozuluyor. Adeta faydalı işi kendi eliyle yok eden o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç hep oturduğu dalı keser? İşte gerekli ve faydalı işi kendi eliyle yok eden o burçlar...
16 Ara 2021 - 15:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.