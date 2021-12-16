Hangi Burç Hep Oturduğu Dalı Keser? İşte Gerekli Ve Faydalı İşi Kendi Eliyle Yok Eden O Burçlar...

Her burcun insanı aynı azim ve performans ile işlerini yoluna koyamıyor. Bazı burcun insanları karakteristik özellikleri nedeniyle adeta kendi bindi dalı kendisi kesiyor. Düşmana ihtiyacı olmayan o burçların tüm işi, kendilerinde var olan farklı özellikler nedeniyle bozuluyor. Adeta faydalı işi kendi eliyle yok eden o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç hep oturduğu dalı keser? İşte gerekli ve faydalı işi kendi eliyle yok eden o burçlar...