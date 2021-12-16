- 16 Ara 2021 - 16:18 G: 16 Ara 2021 - 16:38

Aşk Mantık İntikam Dizisinin Çağla’sından Küvet Pozu! Sadece Ceket Giydi, Ortalık Karıştı! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! “Yandık Be Çağla”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, nefesleri kesti! Küvet pozuyla akılları başlardan alan Melisa Döngel, iç çamaşırı giymeden; sadece ceket giyerek tüm dengeleri değiştirdi. Ortalığı karıştıran bir paylaşımda bulunan Melisa Döngel, cayır cayır yaktı! İşte Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sından bomba gibi paylaşım…

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük gibi isimlerle paylaşan Melisa Döngel, dizide her ne kadar sevilmeyen bir karaktere hayat verse bile Melisa Döngel olarak onu birçok kişi çok beğeniyor. Sen Çal Kapımı dizisinden sonra başrol olarak yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ara 2021 - 16:18 Ankara- Yaşam

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