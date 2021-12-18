Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sından Üstüz Şok Paylaşım! Küvette Açılıp Saçılıp Poz Verdi, Nefesleri Kesti! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Konuşturdu!

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük gibi isimlerle paylaşan Melisa Döngel, dizide her ne kadar sevilmeyen bir karaktere hayat verse bile Melisa Döngel olarak onu birçok kişi çok beğeniyor. Sen Çal Kapımı dizisinden sonra başrol olarak yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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