Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sından Üstüz Şok Paylaşım! Küvette Açılıp Saçılıp Poz Verdi, Nefesleri Kesti! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Konuşturdu!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, nefesleri kesti! Küvet pozuyla akılları başlardan alan Melisa Döngel, iç çamaşırı giymeden; sadece ceket giyerek tüm dengeleri değiştirdi. Ortalığı karıştıran bir paylaşımda bulunan Melisa Döngel, cayır cayır yaktı! İşte Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sından bomba gibi paylaşım…
Aşk Mantık İntikam dizisinde başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük gibi isimlerle paylaşan Melisa Döngel, dizide her ne kadar sevilmeyen bir karaktere hayat verse bile Melisa Döngel olarak onu birçok kişi çok beğeniyor. Sen Çal Kapımı dizisinden sonra başrol olarak yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.