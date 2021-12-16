Hangi Burç İlişkisinde Mercimeği Fırına Verir? İşte İzin Verilmezse Gizlice Evlenecek Burçlar...
Her burcun insanı etkisi altında kaldığı gezegenin vermiş olduğu enerji ile ilişkilerinde birbirinden farklı olarak davranıyor. Bazı burcun insanları evlilikten biri isteğe kaçarken; bazı burcun insanları evlilik için adeta yanıp tutuşuyor. Sizde mercimeği fırına verecek olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı etkisi altında kaldığı gezegenin vermiş olduğu enerji ile ilişkilerinde birbirinden farklı olarak davranıyor. Bazı burcun insanları evlilikten biri isteğe kaçarken; bazı burcun insanları evlilik için adeta yanıp tutuşuyor. Aileleri izin vermese dahi gizlice evlenebilecek olan o burçlar, aşkta inanılmaz derecede gözü kor olan insanlar oluyor. Öte yandan o burçları görenler şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burç ilişkisinde mercimeği fırına verir? İşte izin verilmezse gizlice evlenecek burçlar...
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16 Ara 2021 - 19:45 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.