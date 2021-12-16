Hangi Burç İlişkisinde Mercimeği Fırına Verir? İşte İzin Verilmezse Gizlice Evlenecek Burçlar...

Her burcun insanı etkisi altında kaldığı gezegenin vermiş olduğu enerji ile ilişkilerinde birbirinden farklı olarak davranıyor. Bazı burcun insanları evlilikten biri isteğe kaçarken; bazı burcun insanları evlilik için adeta yanıp tutuşuyor. Aileleri izin vermese dahi gizlice evlenebilecek olan o burçlar, aşkta inanılmaz derecede gözü kor olan insanlar oluyor. Öte yandan o burçları görenler şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burç ilişkisinde mercimeği fırına verir? İşte izin verilmezse gizlice evlenecek burçlar...



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