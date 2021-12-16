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16 Ara 2021 - 19:45

Survivor Nisa Bölükbaşı Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Nisa Bölükbaşı Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Türkiye’nin merak ile beklediği Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosu nihayet açıklandı. Survivor yarışının efsane isimlerinden biri haline gelmiş olan Nisa Bölükbaşı da Survivor All Star 2022 kadrosundaki yerini adı. Bunun üzerine Nisa Bölükbaşı’nı sıkı takibe alan Survivor tutkunları daha fazla detayları merak eder oldu. İşte Nisa Bölükbaşı ile ilgili ayrıntılar...