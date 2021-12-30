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30 Ara 2021 - 19:31

Sadakatsiz Dizisinde Hüngür Hüngür Ağlatan Gelişme! Bir Değil, İki Değil… Seyirci Çıldırdı, Nefesler Tükendi! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de çifte cinayet! Asya ve Leyla’nın üzeri resmen çizildi bununla birlikte ortalık resmen karıştı! Derin’in cezaevine gireceği konuşulurken; hapı yuttuğu da ortaya çıktı! Birçok kişi o sahnelere tepki olarak ise “O elindekini yere bırak” yorumunda bulundular. Peki, neler oluyor?