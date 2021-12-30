Sadakatsiz Dizisinde Hüngür Hüngür Ağlatan Gelişme! Bir Değil, İki Değil… Seyirci Çıldırdı, Nefesler Tükendi! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de çifte cinayet! Asya ve Leyla’nın üzeri resmen çizildi bununla birlikte ortalık resmen karıştı! Derin’in cezaevine gireceği konuşulurken; hapı yuttuğu da ortaya çıktı! Birçok kişi o sahnelere tepki olarak ise “O elindekini yere bırak” yorumunda bulundular. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk, Cansu Dere, Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatiz dizisinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ise Asya’nın karşısına Leyla çıkmıştı. Daha sonra ise ipler komple kopmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.